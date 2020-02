Karneval 2020 in Dormagen : Auf Kamellejagd in Delhoven, Gohr und Broich

Foto: Ja/Tinter, Anja (ati) 20 Bilder So schön waren die Karnevalszüge in Dormagens Stadtteilen 2020.

Delhoven/Gohr/Broich Am Rosenmontag konnte der Zug in Delhoven trotz weiterhin bescheidenem Wetter doch noch starten. Am Nachmittag zogen die Narren durch Gohr und Broich.

Delhoven Als Meteorologe war niemand verkleidet. Zu groß saß der Frust über das Wetter. Am Sonntag hatte der Karnevalszug in Delhoven noch kurzfristig abgesagt werden müssen. Nachdem die KG Thalia Blau Weiß von 1877 alles in Bewegung gesetzt hatte, um den Zug am Montag doch noch stattfinden zu lassen, spielte das Wetter wieder nicht mit. Die Jecken standen im Regen, als sich der Zug um 10.30 Uhr immerhin in Bewegung setzte.

„Der Wettergott ist auch heute nicht auf unserer Seite“, sagte Thorsten Gimborn, Vorsitzender der KG. Ihm und seinen Vereinskollegen ist es zu verdanken, dass der Zug mit einem Tag Verspätung durch die Straßen in Delhoven ziehen konnte. Möglich machte das der enge Kontakt zum Ordnungsamt, zur Feuerwehr und zum Sanitätsdienst. „Es war eine Menge Arbeit“, sagte Gimborn: „Aber die Delver sind verrückt und kommen bestimmt aus ihren Häusern“.

Prinzenführer Rolli, Prinz Melanie Gimborn, Bauer Sabrina Leube und Jungfrau Brigitte Schecht (v. l.) trotzen dem Regen auf dem Karnevalswagen in Delhoven. Foto: Jan Luhrenberg

Er sollte Recht behalten. Das Dreigestirn um Prinz Melanie Gimborn, Bauer Sabrina Leube und Jungfrau Brigitte Schecht, das das letzte Glied des Zuges bildete, freute sich über viele Jecken am Straßenrand. Die Delver reagierten kreativ auf das Wetter. Einige bauten Zelte auf, andere hatten große Regenschirme im Gepäck – nützlich als Regenschutz und zum Auffangen der Kamelle.

Die Einwohner waren froh, dass der Zug trotz Verzögerung stattfand, und kämpften sich durch die Witterung. So auch Marco Petelka und Madeline Kramer, die mit einer großen Gruppe Indianer dabei waren. „Man friert hier schon durch“, sagte Petelka. Doch sie waren vorbeireitet und trugen durchsichtige Ponchos über ihren bunten Kostümen.

Gohr und Broich Der Rosenmontagszug in Broich und Gohr hat eine lange Tradition. In den beiden Stadtteilen von Dormagen ziehen seit über 50 beziehungsweise 40 Jahren die Jecken durch die Straßen. Das Besondere an dem Zug, den die KG Gohrer und Broicher Turfgrafen von 1951 alljährlich auf die Beine stellt: Bei dem bunten Treiben, das gestern rund zwei Stunden dauerte, werden die beiden Nachbardörfer miteinander verbunden. Mehr als 450 Jecken waren in 19 Gruppen und auf fünf großen Wagen dabei.

„Das ist schon Stress“, sagte Peter Görn, der den Rosenmontagszug seit 13 Jahren organisiert, bevor sich der Zug in Bewegung setzte. Spaß mache es dennoch jedes Jahr – besonders, wenn alles gelingt. „Erst wenn alle Jecken im Zelt sind bei der großen Party, dann genehmige ich mir auch mein erstes Bier.“ Als Belohnung quasi.

Rotkäppchen, der böse Wolf und ganz viel Kamelle: Der Karnevalswagen der KG Gohrer und Broicher Turfgrafen. Foto: Jan Luhrenberg

Am Straßenrand standen viele Menschen bereit, um Kamelle aufzufangen, darunter viele Kinder. Zu fangen gab es eine Menge, die Gruppen sparten nicht an Süßigkeiten. Unter den Schaulustigen stand auch Andrea Schmitz, die jedes Jahr zum Zug kommt und früher als Kind selbst mitgelaufen ist. „Der Zug ist immer schön, da er sehr persönlich ist“, sagt sie: „Hier kennt nahezu jeder jeden“. Zudem laufe gute Musik, die Kostüme seien ausgefallen.