Karneval in Dormagen 2024 So ziehen die Züge in den Stadtteilen

Den Abschluss des bunten Treibens in Straberg bildet am Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr der närrische Lindwurm, der sich durch das Walddorf schlängelt. Der Karnevalsumzug startet am Haus Hubertus und endet am Hubertussaal mit anschließender After-Zoch-Party bei freiem Eintritt. Im Gegensatz zu vielen anderen Orten gibt es in Straberg keinen eigenen Karnevalsverein. In dem Walddorf ist der Karneval nach wie vor Sache der Schützenbruderschaft.