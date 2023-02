Infos aus Dormagen Das sind Dormagens Karnevals-Termine

KG Ahl Dormagener Junge

Mit dem „Einsingen“ in den Karneval startet die größte der KG der Stadt am Mittwoch, 25. Januar, im Schützenhaus. Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Am Samstag, 28. Januar, 19.11 Uhr ist die Karnevalsparty in der Kulturhalle. Am Donnerstag, 9. Februar um 17 Uhr findet die Mädchensitzung im Schützenhaus statt, am Freitag, 10. Februar um 18 Uhr die Herrensitzung am gleichen Ort. Die beiden Kindersitzungen starten am 11. und 12. Februar jeweils um 15 Uhr im Schützenhaus.