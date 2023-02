Karneval in Dormagen So ziehen die Narren 2023 durch die Stadt

Nach zweijähriger Pause ist es in diesem Jahr wieder so weit: Die Dormagener Karnevalsumzüge ziehen um die Häuser. Ab Samstag, 18. Februar, heißt es für die Karnevalistinnen und Karnevalisten in den Dörfern „Alaaf, Helau und Bösch Bösch“. Los geht das karnevalistische Treiben allerdings schon an Altweiber mit dem Rathaussturm um 11.11 Uhr und buntem, musikalischem Treiben vor dem Rathaus. Dies sind die Termine und Zugwege für die Umzüge: