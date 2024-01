Fotos So jeck war der Karnevalszug 2023 in Dormagen-Nievenheim

So bunt, so fröhlich feierten die Jecken 2023 beim Karnevalszug in Nievenheim. Wir zeigen den „Zoch“ in Bildern. Für 2024 ist bereits alles vorbereitet: Am Sonntag, 11. Februar, startet der Umzug am Dorfplatz. Um 10.30 Uhr treffen sich die Karnevalisten dort.