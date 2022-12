Brauchtum in Dormagen Delrather feiern Umzug an Karneval mit Prinzenpaar

Das Prinzenpaar in der Session 2022/23 bilden der erste Vorsitzende Detlef Weber und seine Frau Anja. „Das haben wir bis zur Sessionseröffnung geheim gehalten, davon wusste nur der Vorstand“, erzählt Weber. Die Überraschung an dem Abend sei geglückt, wie er sagt. „Die meisten haben nicht mir uns gerechnet“, berichtet er. Dabei liegt den Webers der Karneval buchstäblich im Blute. Die Tochter war 2003/2004 Kinderprinzessin, der Sohn Prinz im Jahr 2008/2009. Detlef Weber war 2009/10 schon Tollität im Dreigestirn, nun regiert er die Narren zusammen mit seiner Frau. Auf den Höhepunkt der Session, den Umzug am Karnevalssamstag, freuen sich die beiden riesig. „Wir hoffen, dass viele Jecken an der Straße stehen“, sagt er. „Wir freuen uns sehr darauf, nach so langer Zeit wieder feiern zu können und hoffen auf rege Beteiligung.