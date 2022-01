Karneval in Dormagen : Ahl Dormagener Junge kippen Saalveranstaltungen

Dormagen Das jecke Angebot in Dormagen schrumpft zusehends. Grund ist die Corona-Pandemie. Auch die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß in Stürzelberg hatte ihre Veranstaltungen schon abgesagt.

(ssc) Nun ist das eingetreten, was mancher feierlustige Jeck und Fan des Sitzungskarnevals vielleicht im Stillen schon befürchtet hatte: Auch die Karnevalsgesellschaft Ahl Dormagener Junge (ADJ) sagt angesichts der Corona-Pandemie alle Saal-Veranstaltungen in der laufenden Session 2021/22 ab. Damit folgt die KG dem Beispiel der Nachbarn von der KG Rot-Weiß Stürzelberg, die ihre Veranstaltungen samt Umzug kurz vor Weihnachten gestrichen hatte .

Die Verantwortlichen haben sich im Zusammenhang mit den bereits verkauften Eintrittskarten zu folgenden Regelungen entschlossen: Die Tickets für die Kindersitzungen, für den Möhneball und für die After Zoch-Party behalten ihre Gültigkeit und können für die Session 2022/2023 genutzt werden. Die Karten für die Mädchen- und Herrensitzung verlieren ihre Gültigkeit. Sie können gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückgegeben. Dazu müssen sich Karteninhaber per E-Mail an vorstand@kgadj.de mit dem Verein in Verbindung setzen. Alternativ gelten die Tickets auch als Anzahlung beim nächsten Vorverkauf.