Karneval in Dormagen : KG Ahl Dormagener Junge kann sich „Brauchtumszone“ nicht vorstellen

So war es vor drei Jahren: Die KG Ahl Dormagener Junge ist unterwegs. Foto: Frank Kirschstein

Dormagen Gibt es doch Straßenkarneval in Dormagen? Das Land ermöglicht ihn in beschränktem Maße. Es will dazu abgegrenzte „Brauchtumsgebiete“ erlauben. Die KG Ahl Dormagener Junge zweifelt aber daran.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neue Chancen für die Karnevalisten in Dormagen? Eher nicht, wenn man Jens Wagner fragt. Der Präsident des mitgliederstärksten Karnevalsvereins in der Stadt, KG Ahl Dormagener Junge, kann sich das „beim besten Willen nicht vorstellen“. Er wollte zwar nicht der turnusmäßigen Vorstandssitzung am Mittwochabend vorgreifen, aber: „Wir haben doch alles abgesagt.“

Dass in Dormagen solche Zonen eingerichtet werden, daran glaubt Wagner nicht. „Vielleicht machen ja vereinzelt Kneipenwirte etwas, aber wir nicht.“ Ganz „ohne“ geht es aber nicht: an Weiberfastnacht wollen die beiden Dreigestirne in Schulen, Kitas und Seniorenheimen vorbeifahren, um „vielleicht ein Liedchen zu singen und um eine Kiste Kamelle zu bringen. Damit wir mal vor die Türe kommen“. Die Stadt spricht von einem „interessanten Thema“, so Stadtsprecher Nils Heinichen: „Wir stimmen uns auf Kreisebene ab, um möglichst einhellig vorzugehen. Wir sind aber offen. Wenn Vereine auf uns zukommen, dann werden wir das wohlwollend prüfen.“

(schum)