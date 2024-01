Karneval in Dormagen Diese Sitzungen und Partys gibt es in der Stadt

Die KG Blau-Weiß „Löstige Jonge“ Nievenheim ist bereits am vergangenen Wochenende in die Sitzungssession gestartet. Am Sonntag, 4. Februar, findet um 14.30 Uhr die Kindersitzung im Saal Robens statt. Dort wird am Donnerstag, 8. Februar, auch der Altweiberball gefeiert, Beginn ist 14.30 Uhr. Am Freitag, 9. Februar um 20 Uhr ist das „Tollhaus Blau-Weiß“ im Saal Robens. Am Sonntag, 11. Februar, findet um 9.30 Uhr in St. Pankratius eine Mundartmesse statt, anschließend ist Frühschoppen und Straßenkarneval auf dem Salvatorplatz vor dem Umzug durch Nievenheim und Ückerath.