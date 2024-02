Karneval 2024 in Dormagen Zons feiert „jeck em Sunnesching“

Der Rosenmontagszug in Zons war für die drei Powerfrauen das i-Tüpfelchen auf einer ganzen Reihe von Sessionshöhepunkten. „Es gab viele Highlights, zum Beispiel die Prunksitzung, die Schlüsselübergabe oder der Besuch im ‚Brauhaus in d’r Salzjass‘ am Freitag in Köln, das war alles super“, sagte Prinz Gabi. Schon bevor der Zug sich um 14.11 Uhr in Bewegung setzte, wurde es emotional für sie, als ihre Gruppe „Jecke 11“ fröhlich singend am Prinzenwagen auftauchte. „Überraschung!“, riefen die Frauen – und die war sichtlich geglückt, Gabi Füßer war sehr gerührt. „Ich wusste davon nichts“, sagte sie. Die Gruppe war ihre Fußgruppe, die schon seit einigen Jahren nicht mehr aktiv ist. „Zu Ehren von Gabi haben wir uns dieses Jahr nochmal angemeldet“, erzählt eine Teilnehmerin, „aber unter anderem Namen, damit es nicht auffällt.“ Die Frauen trugen jede ein anders Kostüm, aus jedem Jahr eins. Als Highlight trugen die Damen Ketten mit verschiedenen Fotos von Gabi Füßer um den Hals – eine tolle Idee, die beim ganzen Dreigestirn super ankam.