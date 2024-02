Karneval 2024 in Dormagen Stattlicher Umzug durch Nievenheim und Ückerath

Als wüsste es davon, zeigte sich das Narrenvolk am Sonntagnachmittag von seiner besten Seite. Wunderschöne Kostüme waren am Straßenrand zu sehen. Große wie kleine Prinzessinnen, perfekt geschminkte Tigergesichter, flauschige Monster und bissige Krokodile jubelten am Straßenrand. Alles schien an diesem Tulpensonntag ganz wunderbar zusammenzupassen. Und alle Seiten wurden damit entschädigt für den Dauerregen, der im vergangenen Jahr – dem ersten Karnevalszug nach der Corona-Pandemie – das Spektakel bedauerlicherweise getrübt hatte. Nach dem Umzug ging das närrische Treiben weiter: Auf den After-Zoch-Partys in beiden Dörfern herrschte beste Stimmung.