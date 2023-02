Karneval in Dormagen Tiere stehen in Nievenheim hoch im Kurs

„Wenn am Himmel die Stääne danze“ dröhnt es vom Motivwagen, doch was am Nievenheimer Himmel tanzt, ist weit weniger romantisch, sondern einfach nur nass. Pünktlich zum Start des Umzuges setzt mit den Klängen des Spielmannszug der Kölner Altstädter, die vorneweg gehen, auch der Regen ein. Schade für die KG Blau Weiß „Löstige Junge“ Nievenheim und ihr rot-weißes Pendant aus Ückerath die gemeinsam den Straßenkarneval organisieren. Gott sei Dank aber hatten sich die Zugteilnehmer wie auch das Publikum am Straßenrand mit Ponchos oder Müllsack gegen die Unbilden des Wetters gerüstet und ließen das närrische Brauchtum nach dreijähriger Zwangspause – schon vor Corona fiel der Umzug 2020 wegen Sturmwarnung aus – hochleben.