Karneval in Dormagen Rathaussturm mit Kapitänin Creutzmann

Einige hundert größtenteils bunt kostümierte Jecken auf dem Paul-Wierich-Platz konnten dann aber verfolgen, dass Creutzmann ein würdiger Ersatz war. Und ein gnädiger dazu. Denn großen Widerstand bei der Rathaus-Verteidigung leistete sie nicht, zeigte vielmehr Verständnis für die „drei alten Hasen“ des Dreigestirns der KG Ahl Dormagener Junge, Prinz Jens I. (Wagner), Bauer Ralph (Korth) und Jungfrau Martina (Martin Voigt) sowie für das Kinder-Dreigestirn Prinz Johanna I. (Grap), Bauer Julia (Griesenauer) und Jungfrau Marie (Griesenauer). Schließlich hätten die jecken Pänz schon ein Jahr länger gewartet als geplant, und dem erwachsenen Dreigestirn sprach sie ein dickes Lob aus, weil dies die Jubiläumssession der „Ahl Dormagener Junge (4x11 Johr) so großartig gerockt hätten. „Gut, die haben jeder schon mal geübt hiervor“, erinnerte Creutzmann daran, dass alle drei schon einmal Prinz gewesen sind. Ein dickes Kompliment gab es vom Stadtoberhaupt i.V. (in Vertretung) für die Bürgerschaft. Die habe beim Helfen und Unterstützen „ein echtes Abonnement. Ob im Ahrtal, der Ukraine oder nun in der Türkei, die Dormagener sind als Helfer immer dabei. Das macht mich stolz und das ist echt schön, ich hoffe aber, dass wir uns an den Krisenmodus nicht gewöhn‘“, reimte Creutzmann. Und zitierte das aktuelle Karnevalsmotto der Session 2022/23: „Ov Krise, Inflation oder andere Nud, m´r sitze all em selve Buut.“