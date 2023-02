Karneval in Dormagen-Zons Farbenfrohe Jecken trotzen trübem Wetter

Zons · Traditionell bilden die Umzüge in Zons und in Gohr den Abschluss des Straßenkarnevals in Dormagen. In malerischer Umgebung war die Stimmung in Zons prächtig.

20.02.2023, 18:16 Uhr

50 Bilder So fröhlich war Rosenmontag 2023 in Zons 50 Bilder Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Olaf Moll