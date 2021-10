Vor dem Sessionsstart in Dormagen : Karnevalisten feiern mit der 3G-Regel

Während in Stürzelberg eine Prunksitzung stattfinden soll, werden diese in Nievenheim ausfallen. Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen Bei der KG Ahl Dormagener Junge und bei den Rot-Weißen in Stürzelberg gibt es ein volles Programm. „Gefeiert wird wie früher“, heißt es. Was ansteht und warum in Nievenheim alles anders ist.