Die Züge in Dormagen : So war der Karneval in den Ortsteilen

Foto: Ja/Tinter, Anja (ati) 16 Bilder So schön waren die Karnevalszüge in Dormagens Stadtteilen 2020.

Dormagen Die Delrather konnten am Samstag bei windigem, aber trockenem Wetter ihren Zug sicher durch die Straßen bringen. Am Sonntag waren es nur die Hackenbroicher, die aufgrund ihres Starts am Vormittag ziehen konnten. So lief es in den Ortsteilen.

Von Franziska Gräfe, Maria Koch, Melanie van Schyndel und Klaus D. Schumilas

Delrath „Wir waren ja skeptisch, ob er nicht böse auf uns ist, dass wir in diesem Jahr als Wolken über die Straßen ziehen. Aber da wir eindeutig als Schönwetterwölkchen zu erkennen waren, haben wir den Umzug trocken über die Bühne bekommen. Seit zwanzig Jahren sind wir schon im Delrather Karneval dabei und wie immer war es ein schöner, bunter, fröhlicher Umzug mit vierzehn Fußgruppen und zwei Musikcorps: Fanfarencorps Grimlinghausen und Tambourcorps Halstenbeck, die für den guten Ton sorgten. Auch wenn am Samstag etwas weniger Zuschauer am Straßenrand standen als in den vergangenen Jahren, war die Stimmung ungetrübt und ausgelassen. Kleine wie Große zeigten sich hoch erfreut über die vielen bunten Kamelle, die sie von uns Wolken, von Clowns, Piraten, Rittern und vielen anderen bekamen. Sogar von berühmten Persönlichkeiten aus Gemälden konnte man Süßes fangen, denn die Mona Lisa, Marilyn Monroe und „der Schrei“ waren auch dabei.

Auf der Party im Johanneshaus ging es ausgelassen weiter. Detlef Weber, Vorsitzender der IG Delrather Karneval, die seit 1973 den Straßenkarneval organisiert, bedankte sich bei den 143 Erwachsenen und 32 Kindern für den reibungslosen Verlauf des Umzugs. Nach Auftritten der Tanzgarde wurde gesungen, getanzt, geschunkelt und gelacht und wir Wolken waren uns einig, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Und der ist nicht unerheblich. Spätestens im Oktober jedes Jahres muss klar sein, in welchem Kostüm wir gehen. Das wird selbstverständlich selbst gemacht – kaufen kann schließlich jeder. Also sammeln wir Geld ein, kaufen Zutaten wie Perücken, Jacken, Stoffe, Bastelmaterial und Accessoirs, damit wir uns bei unseren monatlichen Treffen dann kreativ austoben können. An Ideen mangelt es uns nicht – wir waren unter anderem schon Freiheitsstatue, Spinnen, Palmen, Hummer, Möhren, Vater Rhein und Kleopatra. Die Umsetzung ist nicht immer ganz so leicht, zum Glück sind einige von uns sehr begabt, was nähen und basteln angeht. Aber wir bekommen es jedes Mal irgendwie hin und auch wenn nicht jeder immer glücklich mit der Wahl des Kostüms ist: als Gruppe zusammen ist es spitze... meint die mitfeiernde Mitarbeiterin Melanie van Schyndel

Nievenheim Die Nievenheimer Jecken machten das Beste aus dem stürmischen Wetter und feierten anstatt auf der Straße vor allem in den Kneipen „Robens“ und „Manes am Bösch“. Einen Ersatztermin für den Karnevalsumzug wird es im März geben.

Die Straßen nass und leer, die Kneipen gefüllt: Dass ein Karnevalsumzug abgesagt werden muss, ist in der Nievenheimer Karnevalsgeschichte äußerst selten: Einmal 1991 und nun das zweite Mal. Trotzdem ließen sie sich den Sonntag nicht vermiesen. Einige der Jecken verteilten sich auf private Feiern, während andere in den Gasthöfen „Robens“, Stammplatz der KG Blau-Weiß Nievenheim, und „Manes am Bösch“ (KG Rot-Weiß Ückerrath), tummelten. „Hier können wir unseren Frust wegfeiern“, sagt Nico Westphal, der sich mit seiner Verlobten Nicole Rdzanek jedes Jahr den Karnevalszug anschaut und sich wieder auf das bunte Treiben gefreut hatte.

Trotz aller Enttäuschung: „Sicherheit geht vor“, betont der Präsident der KG Blau-Weiß, Sascha Beivers. Die Entscheidung, den Zug abzusagen, fiel gegen 12.30 Uhr durch die Verantwortlichen der beiden Gesellschaften, dem Ordnungsamt und der Polizei. Gänzlich auf den Zug verzichten müssen die Narren jedoch nicht: Es steht bereits fest, dass der Umzug sowie die traditionell am Karnevalssonntag stattfindende Schlüsselübergabe auf den März vertagt wird. Das genaue Datum wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Hackenbroich Glück gehabt! Aufgrund seines frühen Starts schon um 11 Uhr am Sonntagvormittag blieb der Hackenbroicher Karnevalsumzug anders als die späteren Umzüge in den anderen Ortsteilen von dem stürmischen Wetter verschont. Damit war er der einzige Zug, der am Sonntag in Dormagen für buntes Treiben sorgte. „Alle Gruppen waren da und am Straßenrand gab es auch reichlich Zuschauer – als ob Schönwetter wäre“, so Rosi Schlangen, Kassiererin der KG Hackenbroich. Neben den 181 Erwachsenen und 130 Kindern, die als Fußgruppen im Zug mitliefen, waren auch zwei Großwagen am Start: Der eine von der KG Lüschbroich aus Dormagen zum Thema „Till Eulenspiegel“ und der andere von der Hackenbroicher Karnevalsgesellschaft „Sonndachsjecke“. Angeführt wurde der Zug von Willi Dederich und Helmut Brehm, die diese Aufgabe in diesem Jahr von der verstorbenen Angelika Lindlau übernahmen.Mit mehr als 40 Personen war die Gruppe „Der Freundeskreis“, verkleidet als Bienen und Imker, die größte Narrenschar des Umzugs. Etwas Besonderes ließen sich die Malteser einfallen: Verkleidet zum Thema „Räuber und Gendarm“ liefen die Pfleger in diesem Jahr in Begleitung von Rollstuhlfahrern des Pflegeheims St. Katharina mit. Damit setzten sie ein wichtiges Zeichen für Gleichberechtigung und Inklusion. Auch der Hackenbroicher Schützenkönig Michael Reif war gemeinsam mit seiner Frau Claudia Teil des bunten Zugs.

Stürzelberg Am Vormittag zeigte sich Kommunalpolitiker und Karnevalist Karlheinz Meyer noch zuversichtlich: „Wir ziehen!“ sagte er ebenso wie Dirk Rosellen. Die beiden Politiker waren tags zuvor noch mit einem FDP-Wagen beim Eintoptsamstag-Zug in der Innenstadt unterwegs gewesen. Am Sonntag klappte das im heimischen Stürzelberg leider nicht, das Wetter machte den Karnevalisten dann doch einen Strich durch die Rechnung. „Nach Abstimmung mit Polizei und Ordnungsamt war es besser und richtig nicht zu ziehen“, sagte Rosellen, der in der KG Rot-Weiss Stürzelberg zweiter Geschäftsführer ist. Dabei war alles gut vorbereitet: Mit 320 Teilnehmern sollen es noch mehr sein als im vorherigen Jahr. „Da wir keine Tollitäten in diesem Jahr haben, sollten auf der obersten Ebene des Prinzenwagens unser Schirmherr in der Jubiläumssession, Ex-Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann, und unser Sitzungspräsident Ralf Junge stehen“, sagte Rosellen. Gefeiert wurde dennoch: Die Stürzelberger Karnevalisten zog es wie geplant zur After-Zug-Party ins Schützenhaus, nur ein wenig eher als geplant. Und wenn die Vorzeichen nicht trügen, werden beim Umzug des Nachbarn in Zons am Montag (Start 14 Uhr) spontan auch einige Teilnehmer aus Stürzelberg mitmachen. Das ist dann eine wahre karnevalistische Verbrüderung zwischen den beiden rivalisierenden Ortsteilen.

Delhoven Schneller geht‘s kaum: Gut eine Stunde nach der offiziellen Absage des Sonntags-Umzugs gab die KG Thalia Blau-Weiß Delhoven um ihren Vorsitzenden Thorsten Gimborn schon einen Nachholtermin bekannt. Am heutigen Rosenmontag um 10.30 Uhr soll sich der bunt kostümierte Tross inklusive des Dreigestirns mit Prinz Melanie, Bauer Sabrina und Jungfrau Brigitte vom Schützenplatz aus in Bewegung setzen. Soviel sei schon verraten: Pandabären werden dabei sein, die Kicker des FC Delhoven nehmen sich für ihre Verkleidung die Netflix-Serie „Haus des Geldes“ zum Vorbild. Die Truppe posierte gestern schon in voller Montur in den sozialen Medien. Vom Sturm-Storno war das Delver Karnevals-Treiben härter als alle anderen, nämlich gleich doppelt, betroffen. Neben dem Zug fiel auch die anschließende Party aus. Das Zelt blieb aus Sicherheitsgründen geschlossen. Anders als die meisten Stadtteile hat Delhoven keinen großen Saal zum Feiern, Jecken wie Schützen sind aufs Festzelt angewiesen. Hierin dürfte auch ein Grund für den schnellen Nachholtermin liegen: Das bereits aufgebaute Zelt soll seinen Zweck doch noch erfüllen. Gestern am Kappessonntag feierten „die Gruppen für sich“, hieß es von Seiten des Vereins. Etliche privat, viele gemeinsam im „Haus Timo“, der einzigen Wirtschaft als Anlaufstelle im Ort.

Die „Wölkchen“ sorgen für trockenes Wetter, darunter Mitarbeiterin Melanie van Schyndel, 3. v.l. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Straberg Im Walddorf sind von der Absage des Karnevalsumzuges 279 Aktive betroffen, die sich mit Großwagen und Kamelle-Büggel um 14 Uhr in Bewegung setzen wollten. Auch dort nahm das Veto der Stadt dem Festkomitee, das aus den Reihen der St. Hubertus-Schützenbruderschaft stammt, die Entscheidung letztlich ab. Mit dem Post „In Rücksprache mit den Behörden können wir euch bei diesem Wetter nicht den Umzug bieten, den wir alle verdienen“, machten die Verantwortlichen dann um kurz nach 13 Uhr die Absage auf Facebook offiziell. „Wir sind sehr traurig dies bekannt geben zu müssen, aber die Sicherheit aller Beteiligten hat hier Vorrang und diese konnte bei dem stürmischen Wetter nicht gewährleistet werden“, hieß es. Trauer trug das Walddorf aber nicht. „Wir sagen jetzt nicht, die Welt geht unter, wenn das Wetter nicht passt, müssen wir eben reagieren“, kommentierte Klaus Saedler vom Festkomitee. Anders als in Delhoven fiel die After-Zoch-Party nicht ins Wasser. Der Hubertussaal ist wetterfest und bot allen Strabergern ab 14 Uhr einen Anlaufpunkt zum gemeinsamen Feiern bei freiem Eintritt. Ob der Umzug nachgeholt wird, entscheidet das Festkomitee in den kommenden Wochen, wie Saedler erklärte: „Die Frage ist, wo wir nach einem Zug feiern können, denn unterjährig ist der Hubertussaal an vielen Wochenenden vermietet.“

(fg, mvs, mk, schum)