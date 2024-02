Karneval 2024 in Dormagen Jecke Straberger unterwegs im Walddorf

Auch blickt man gerne über die Dorf- und Landesgrenzen hinaus, zum Beispiel nach Mexico oder auf die grüne Insel. Was die „Jungs us Irland“ meinen, wenn sie „für Straberg brennen“, war am tollen Motivwagen mit aufgesetztem Whiskeyfass zu erkennen: „Unser Destillat immer Arsch kräftig“, stand zu lesen. So laut und ausgelassen wie das Berlin der zwanziger Jahre präsentierte sich der schwarz-goldene Wagen „Babylon Bösch“. Der Zoo führte einen schön gestalteten Elefantenkopf aus Pappmaché mit sich, und während überall die ewige Jugend als Ideal propagiert wird, hatten einige Straberger Damen keine Scheu, sich augenzwinkernd mit Gehstock, Schminke und Perücke gleich zwei, drei Generationen älter zu machen.