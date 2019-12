Karateschule Shirai in Dormagen : Selbstverteidigung für Einsatzkräfte

Die Karateschule Shirai in Dormagen bietet neue Seminare an. Foto: Shirai Karate Dormagen

Dormagen Kampfkunstakademie „Shirai“ bietet jetzt Seminare für Gewaltschutz-Taktiken an.

(meli) Deeskalationstraining, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung – und das speziell für Einsatzkräfte bietet nun die Kampfkunstakademie „Shirai“ in ihren Räumlichkeiten in Horrem an.

Je nach Anfrage bietet die Kampfkunstakademie Basis- und Aufbauseminare in Form von Tageskursen, Wochenende, oder regelmäßigen Terminen an. Die lizenzierten Seminarleiter Diana Balmert, Norbert Diesing und Dietmar Laboga bieten auch anerkannte Fortbildungsmaßnahmen für Personal, Teamleiter und Abteilungen an. „Die Gruppengröße ist je nach Seminar auf 30 Personen begrenzt“, erklärt Beu. Die Kosten für die Kurse werden individuell an Aufwand und Häufigkeit angepasst.