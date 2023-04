Kaninchen-Zucht in Dormagen Ein Nest voller „Osterhäschen“

In die Kaninchen-Zucht stolperte die Nievenheimerin vor vielen Jahren eher zufällig, waren es damals ihre Kinder, die die kuscheligen Tierchen mit nach Hause brachten. „Der erste Wurf war dann tatsächlich eher aus Versehen und überhaupt nicht geplant“, verrät Clemens. Während die Nachfrage nach den Fellnasen in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie extrem gestiegen war und die Züchterin gar auf lange Wartelisten zurückgreifen musste, sei das Interesse an den Kaninchen in den letzten Monaten stark zurückgegangen. „Woran das liegt, weiß ich nicht“, so Martina Clemens. Für sie sei die Arbeit mit den Kaninchen jedoch kein Geschäft. Sie macht klar: „Ich sehe das alles ganz locker. Ich mache das aus Spaß und nicht, um damit Geld zu verdienen.“