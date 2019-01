Kammertheater Dormagen: Theatermacher mit viel Herzblut

Dormagen Seit vier Jahren hat Dormagen ein eigenes Theater – privat betrieben und sehr erfolgreich: Schauspieler, Autoren und Regisseure Sabine Misiorny und Tom Müller punkten mit unterhaltsamen Komödien und Theater-Leidenschaft.

Privat lebt das Ehepaar bereits seit Herbst 2006 in Broich – sie stammt aus Wuppertal er aus Neuss – kennengelernt haben sie sich 1990 beim Tourneetheater in Düsseldorf. „In Broich gefällt es uns sehr gut“, sagt Sabine Misiorny, ihr Mann Tom Müller ergänzt: „Jetzt müssen wir nicht mehr auf Gastspielreise bei Schnee und Eis durch ganz Deutschland fahren und andauernd Kulissen auf- und abbauen.“ Denn die Schauspieler, Autoren und Regisseure haben sich mit dem eigenen Kammertheater einen großen Traum erfüllt: „Und wir sind unserem Publikum so dankbar, dass es uns so unterstützt und trägt“, betont Misiorny. „Es ist toll, dass unsere Stammzuschauer immer wieder zu uns kommen – und auch andere Gäste mitbringen. Da ist meine Frau anscheinend sehr überzeugend“, sagt Müller lachend. Denn die eindringliche Aufforderung Misiornys ans Publikum, positive Mundpropaganda zu betreiben („Nehmen Sie Ihre Verantwortung ernst“), beendet jede der vergnüglichen Vorstellungen im Kammertheater.