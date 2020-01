Kammertheater Dormagen : Silvesterpremiere von „Hempels lassen’s krachen“

Dormagen Wer immer schon mal wissen wollte, wie es bei Hempels unterm Sofa wirklich aussieht, hat dazu im Kammertheater Dormagen mehrfach die Gelegenheit dazu: Bis zum Valentinstag am 14. Februar zeigen Sabine Misiorny und Tom Müller ihre unterhaltsame Komödie „Hempels lassen’s krachen“ über die Vorbereitungen einer Mega-Party der feiertechnisch etwas eingerosteten Heike und Heiko Hempel.

Sehr lustig ist es, wie die beiden Hempels versuchen, „mal eben“ wieder eine Feier auf die Beine zu stellen – und dabei von den Vorbereitungen schier überrollt werden. Was schiefgehen kann, geht auch schief. Darüber kriegt sich das Ehepaar mehrfach über die Prioritäten in die Wolle, es gibt herrliche Missverständnisse und kleine Katastrophen rund um Bowle, Metaxa und Kekse. Wenn dann noch Sohn Lukas dringend eine Spezialkiste aus seinem Gerümpel zurück haben will und Tochter Marie ihren Liebeskummer mit Frust-Fress-Attacken bekämpft, ist der Stress für die Hempels perfekt. Eigentlich – denn auf einmal finden Partyfan Heike und Partymuffel Heiko alles nur noch lustig...

Mit der Uraufführung ihrer neuen Komödie an Silvester starteten die beiden Theatermacher Misiorny und Müller aus Broich bestens in das Jahr 2020, in dem ihr Kammertheater an der Ostpreußenallee fünf Jahre alt wird. Genau fünf Jahre nach der Eröffnung steht am 17. April die nächste Uraufführung eines ihrer Stücke an: die Premiere von „Er soll so bleiben, wie sie will – Hormonstress 2“. Dabei steht wieder Sabine Misiorny auf der Bühne, zusammen mit Nicole von Zons und Susan Fararuni – den männlichen Part des „Quotenmannes“ spielen Tom Müller im Wechsel mit Rainer Wittig. Zuvor zeigt Susan Fararuni gemeinsam mit Lars Lienen dessen honigsüße und bitterböse Komödie „Zartbitter“ ab 28. Februar im Kammertheater.