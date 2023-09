Saisonstart des Kammertheaters Dormagen Krimikomödie „Untermieter ruhen sanft“

Die neue Komödie „Untermieter ruhen sanft“ ist erstmals in einer längeren Staffel auf der Bühne. In diesem Jahr finden Vorstellungen bis kurz vor Weihnachten statt. Der Vorverkauf ist bereits in vollem Gang. Für alle Vorstellungen sind Tickets erhältlich, selbstverständlich auch noch für die Premiere am 7. Oktober. Karten können www.kammertheaterdormagen.de gekauft werden und sind außerdem in der City-Buchhandlung in Dormagen sowie bei den angeschlossenen Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich.