Konzert in Dormagen : Kammerchor in Basilika: So klingt Weihnachten in aller Welt

Kammerchor in Basilika: So klingt Weihnachten in aller Welt

Knechtsteden Bereits die Begrüßung hatte etwas ganz Besonderes, gar nicht zu reden davon, dass dieses Singen und Spielen die volle Aufmerksamkeit fesselte.

„Die ganze Welt“ sei wieder zu Gast, so eröffnete die Sprecherin des Kammerchors Brigitte Keuenhof, „und wir hoffen, dass es das letzte Konzert in der Pandemie ist.“ Jedenfalls präsentierte sich der Chor quicklebendig und strahlte gemeinsam mit einer Instrumentalgruppe seine große Freude am Musizieren aus.

Zu einer Reise um die ganze Welt in Sachen Weihnachts-Melodien war eingeladen worden. „Unterschiedlichste Werke von Komponisten aus den Wegmarken der Musikgeschichte“, so ergänzte Gerd Keuenhof, auch er gehört dem Chor an, „und Weltregionen kommen zum Klingen.“ Das war dann tatsächlich ein recht ambitioniertes Unterfangen, wie es vom seit jeher schon recht wagemutigen Ensemble auch nicht anders zu erwarten war. Und es ist geglückt. Teils in fremden Zungen besang der Chor unter der Leitung von Feliks Sokol den Advent und Christi Geburt. Daneben sorgten für Internationalität: Bert Schmitz an der Orgel, Kirchenmusikerin Giuli Topuridze als gelernte Geigerin, Taiga Yamamoto an der Gitarre und Werner Mitlmeier an kleinen Handtrommeln. Ihr musikalischer Streifzug machte Station bei bekannten und unbekannten Klängen.