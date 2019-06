Kammerchor an der Basilika Knechtsteden : Chor singt das Programm seines ersten Konzertes von 1989

Kammerchor an der Basilika Knechtsteden

Knechtsteden Der Kammerchor an der Basilika Knechtsteden feiert seinen dritten runden Geburtstag und hat dazu ein ganz besonderes Konzert vorbereitet.

Die Zuhörer erwartet am Sonntag, 30. Juni, um 16 Uhr in der Basilika Knechtsteden eine musikalische Zusammenarbeit des 30 Jahre alten Chores mit dem Barockorchester „Consortium Musica Sacra Köln“ unter der Gesamtleitung von Bert Schmitz, der auch am Cembalo zu hören ist. Dargeboten wird das Programm des ersten Konzertes aus dem Jahre 1989: Motette „Jesu, meine Freude“ (BWV 227) und Konzert für Cembalo und Orchester D-Dur (BWV 1054) von Johann Sebastian Bach sowie das „Magnificat“ für Soli, Chor und Orchester von Giovanni Battista Sammartini.