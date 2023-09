Kabel von NetCologne beschädigt 900 Rheinfelder ohne Internet und Telefon

Eine böse Überraschung erlebten viele Rheinfelder am Dienstagnachmittag: Wer im Internet surfte oder ein Telefongespräch führte – plötzlich war Schluss. Zumindest für diejenigen, die Kunden bei NetCologne sind. „Eine durch einen Abwasserkanal geführte Glasfaserleitung ist beschädigt worden“, erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Redaktion. „Von der dadurch verursachten Störung sind knapp 900 Festnetz-Anschlüsse in Dormagen betroffen.“ Seit Beginn der Störung werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Leitung wiederherzustellen. „Weil sich die beschädigte Leitung in einem Abwasserkanal befindet, ist die Reparatur aufwändiger als bei einer Störung an anderer Stelle.“ Inzwischen haben die Techniker das neue Kabel aber eingezogen. Nun müssen die Enden von jeweils rund 100 haardünnen Glasfasern miteinander verbunden werden. Dabei werden die Glasfasern durch thermische Verschmelzung miteinander verbunden. „Wir sind zuversichtlich, dass die betroffenen Anschlüsse am Freitag im Verlauf des Tages wieder angebunden sind.“