Noch Karten verfügbar Kabarettist Henning Schmidtke kommt ins Kulturcafé Rommerskirchen

s ist bekannt: Am Freitag, 28. Juni, wird Henning Schmidtke zu Gast sein. Er ist ein mehrfach ausgezeichnete Kabarettist, Musiker und Autor. Er wird bei dem Abend mit hintergründigem Kabarett und abwechslungsreicher musikalischer Untermalung für Stimmung sorgen, verspricht der Veranstalter. . In seinem Bühnenprogramm wechselt er zwischen Liedern und Wortbeiträgen. In seinem Programm „Egoland“ geht es um Meister des Egoismus, um Altruismus und nicht zuletzt das eigene Ego. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.