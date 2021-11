Auf der Freilichtbühne Zons : Bekannte Namen kommen zum Kabarett- und Comedyfestival

Das Ensemble des Kom(m)ödchens tritt in Zons auf. Foto: Kommödchen

Zons Auf der Freilichtbühne in Zons werden auch im Sommer 2022 wieder hochkarätige Gäste erwartet. Wir geben einen Ausblick auf das Programm.

Von Melanie van Schyndel

Das Kabarett- und Comedyfestival geht in die zweite Runde. Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Sommer wird die Freilichtbühne in Zons im nächsten Jahr erneut zur Hochburg für erstklassige Kabarett- und Comedy-Abende. Vom 26. Juni bis zum 10. Juli 2022 werden dort bei sieben Veranstaltungen des Dormagener Kulturbüros hochkarätige Künstler auftreten.

Den Auftakt macht Kinder-Star „herrH“ am Sonntag, 26. Juni. Damit hat das Kulturbüro erstmals eine Veranstaltung für Kinder ab vier Jahren ins Programm aufgenommen. „Die Nachfrage nach diesem Künstler war immer sehr groß, sodass wir uns freuen, die Veranstaltung nun zu Beginn der Reihe als Familienevent am Sonntagvormittag anbieten zu können“, sagt Kulturbüro-Leiter Olaf Moll. „herrH“ kündigt einen 70 Minuten dauernden Konzert-Mix mit bekannten Ohrwürmern und Songs aus seinem neuen Album an.

Info Kartenvorverkauf für den Sommer 2022 Karten 500 von 750 möglichen Karten gehen zunächst in den Verkauf. Erhältlich Karten unter www.dormagen.reservix.de oder bei den Reservix-Vorverkaufsstellen (u.a. City-Buchhandlung). Kosten 28,50 Euro pro Ticket. Ausnahme: Familienkonzert mit „herrH“. Hierfür betragen die Kosten 14,20 Euro pro Karte. Die Platzwahl ist frei. Infos Weitere Informationen unter kulturbuero@stadt-dormagen.de oder 02133 257338.

Am Mittwoch, 29. Juni, gastiert Lisa Eckhart beim ersten Abendprogramm auf der Zonser Comedy-Bühne. Um 20 Uhr öffnet die österreichische Kabarettistin ihr „Nähkästchen“ und präsentiert ihr Programm „Die Vorteile des Lasters - ungenierte Sonderausgabe“. Vor zwei Jahren war Lisa Eckhart schon einmal zu Gast in der Kulle. Die Künstlerin ist bekannt für ihren schwarzen Humor, ihre messerscharfen Worte und explosiven Gedankenspiele.

Zum zweiten Mal auf der Freilichtbühne wird der bekannte Kabarettist Jürgen B. Hausmann auftreten. Nach einem gefeierten Auftritt beim letztjährigen Comedy-Festival kommt der Aachener am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr nach Zons zurück. Passend zur Jahreszeit darf das Publikum sich auf sein Programm „Sommer Spezial“ freuen. „Hausmann ist sehr beliebt“, erzählt Olaf Moll. „Im letzten Jahr war seine Veranstaltung als erstes ausverkauft, und viele konnten keine Karten mehr bekommen. Deshalb haben wir ihn erneut eingeladen.“

Am Samstag, 2. Juli, gastiert um 20 Uhr das Kom(m)ödchen-Ensemble mit den Publikumslieblingen Maike Kühl, Martin Maier-Bode, Daniel Graf und Heiko Seide in Zons. Die Künstler waren schon im vergangenen Jahr auf der Freilichtbühne mit dabei. „Es wird ein brandneues, sehr frisches und sich auf nichts Vorangegangene beziehendes Ensemble-Programm“, verspricht Kom(m)ödchen-Chef Kay Lorentz. Die Gäste dürfen sich auf eine rasante Kabarett-Komödie mit topaktueller Satire, Musik und Überraschungen freuen.

Wer kennt ihn nicht, den Mann mit dem Pullunder? Olaf Schubert ist am Donnerstag, 7. Juli, um 20 Uhr auf der Freilichtbühne zu sehen. „Zeit für Rebellen“ heißt sein Programm. Schubert ist zum ersten Mal im Stadtgebiet zu Gast. Der Wortakrobat ist Comedian, Kabarettist und Musiker - auf der Bühne wird auch getanzt und musiziert.

Am Freitag, 8. Juli, wird eine bekannte Größe des Kölner Karnevals in Zons auftreten. „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“, verkündet Bernd Stelter ab 20 Uhr. Der Entertainer pustet mit seiner gewohnt sympathischen, authentischen und humorvollen Art Konfetti in das Leben der Gäste.

Zum Abschluss der Reihe kommt der Kabarettist Florian Schröder am Sonntag, 10. Juli, auf die Freilichtbühne. Um 20 Uhr beginnt er mit seinem Programm „Neustart“. Während des „Neustarts“ setzt Schroeder verschiedene Masken auf – nicht, um die Zuschauenden vor Infektionen zu schützen, sondern um sie mit dem Wahnsinn zu impfen. Denn laut Schroeder liegt in jedem Wahnsinn eine Wahrheit und jede Wahrheit braucht eine Spur Wahnsinn.

Olaf Moll freut sich auf den nächsten Sommer: „Das Festival wurde im letzten Jahr so gut angenommen, dass wir gerne eine zweite Auflage machen“, sagt er. Zusammen mit Kom(m)ödchen-Regisseur Hans Holzbecher aus Stürzelberg hatte er das Festival ins Leben gerufen. „Wir fanden schon immer, dass die Freilichtbühne sich super für eine Vielzahl von Veranstaltungen eignet. Für Kabarett und Comedy ist sie optimal. Und gerade in Pandemie-Zeiten haben uns viele anderen Städte und Gemeinden darum beneidet.“ Aber auch sonst sei die Location in Zons etwas Besonderes: „Die Atmosphäre ist einfach toll, das hat man hier in der Region so schnell nicht.“