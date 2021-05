Kabarett- und Comedy-Festival Zons : Hochkaräter auf der Freilichtbühne

Zons Im Juni findet erstmalig das Kabarett- und Comedy-Festival in Zons statt. Das Event lockt viele bekannte Künstler auf die Freilichtbühne.

Die jüngere Generation freut sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf TV-Star Torsten Sträter, der aktuell im Rahmen der Show „Last one Laughing“ auf Amazon-Prime von sich reden macht. Der „König der satirischen Kurzgeschichte“ zeigt am Dienstag, 22. Juni, um 20 Uhr sein „Sommer Spezial Solo“. Freitagmorgen bestätigt Olaf Moll, dass die Karten für Sträter bereits beinahe ausverkauft seien, auch die Auftaktveranstaltung mit Jürgen B. Hausmann am 17. Juni ist ausverkauft. Comedy mitten aus dem Leben garantiert Lisa Feller am Freitag, 18. Juni, um 20 Uhr auf der Freilichtbühne. Die „Ladies Night“-Moderatorin nimmt sich in ihrem aktuellen Solo „Ich komm jetzt öfter!“ gut gelaunt, lustig, und ohne großes Geschrei auch selbst aufs Korn. Ebenfalls nur noch wenige Tickets kann das Kulturbüro für das Gastspiel des Kom(m)ödchen-Ensemble am Sonntag, 20. Juni, anbieten. Maike Kühl, Heiko Seidel, Martin Maier-Bode und Daniel Graf setzen in ihrem runderneuerten Programm „Irgendwas mit Menschen – Corona-Edition“ wie gewohnt auf Satire zu brandaktuellen Themen. Christian Ehring gastiert am Montag, 21. Juni, in Zons. Der „extra 3“-Moderator stellt seine neue Kabarett-Produktion „Antikörper“ vor. Max Uthoff präsentiert sein Polit-Programm „Moskauer Hunde“ am Donnerstag, 24. Juni. Das Festival-Finale bestreitet Ausnahme-Comedian Johann König am Freitag, 25. Juni, mit seinem Stück „Jubel, Trubel, Heiserkeit“.