Kabarett- und Comedy-Festival : Komikerin Lisa Feller freut sich auf Zons

Zons Comedian und Moderatorin Lisa Feller kommt im Rahmen des 1. Zonser Kabarett- und Comedy-Festivals nach Dormagen und freut sich schon jetzt auf die Show.

Für Feller ist Zons nicht ganz unbekannt: „Als ich Kind war, haben wir eine Fahrradtour dorthin gemacht. Kennen wäre also zu viel gesagt. Aber ich freue mich auf ein Wiedersehen“, erzählt sie. Ihr neues Programm ist nicht spezifisch für Männer oder Frauen, sondern: „Schwer zu sagen. Ich denke, man kann es gut so zusammenfassen: Menschen mit Humor.“

Der Leiter des Kulturbüros Dormagen, Olaf Moll, beschreibt das Programm von Lisa Feller wie folgt: „Sie nimmt sich in ihrem aktuellen Solo gut gelaunt, lustig, und ohne großes Geschrei auch selbst aufs Korn.“ Die gebürtige Düsseldorferin ist seit 2019 Gastgeberin der ARD-Kabarettshow „Ladies Night“, sie wurde bekannt durch ihre Rolle in der Comedyserie Schillerstraße und durch ihre Auftritte als Stand-Up-Komikerin.

Das Interesse an dem Event ist laut Moll nach wie vor groß. Noch sind aber Karten für Fellers Gastspiel auf www.dormagen.reservix.de und in der City-Buchhandlung Dormagen erhältlich. Neben Lisa Feller werden noch viele weitere Künstler das Festival in Zons an verschiedenen Tagen besuchen. Mit dabei sind: Jürgen B. Hausmann, das Kom(m)ödchen-Ensemble, Christian Ehring, Torsten Sträter, Max Uthoff und Johann König.