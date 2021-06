Kabarett- und Comedy-Festival : Kulturbüro Dormagen macht besondere Ankündigung

Zons Das Kabarett- und Comedy-Festival Zons feierte in diesem Jahr erfolgreich Premiere. Olaf Moll vom Kulturbüro verrät, wie es nun weitergehen wird.

In der vergangen Woche begeisterten Lisa Feller, das Kom(m)ödchen-Ensemble, Jürgen B. Hausmann, Christian Ehring, Johann König und Max Uthoff auf der Freilichtbühne. Die Show von TV-Star Torsten Sträter musste am Dienstag aufgrund von Starkregen auf den kommenden Sonntag, 27. Juni, verschoben werden. „In der Zeit, in der Torsten Sträter auf der Bühne gestanden hätte, hat es in Strömen geregnet. Wir haben die Unwetterwarnungen in dieser Woche auch bei den Ticketverkäufen gemerkt, diese sind schlagartig zurück gegangen, dabei hatten wir die restliche Woche traumhaftes Wetter“, so Moll. Alles in allem zeigte er sich von der Veranstaltung begeistert: „Mit dem Hygiene-Konzept hat alles funktioniert, wir haben besonders vorsichtigen Menschen auch Ausweichmöglichkeiten geboten, aber es lief alles gut“, erzählt er. „Die Freilichtbühne hat ihr besonders Flair wieder einmal versprüht, die Zuschauer waren begeistert, aber auch die Künstlerinnen und Künstler fühlten sich sichtlich wohl.“ Das bestätigt auch Maike Kühl aus dem Kom(m)ödchen-Ensemble: „Für uns war das ein besonderer Auftritt. Nach der Corona-Pandemie wieder vor 400 Leuten stehen zu dürfen, das war großartig. Die Atmosphäre an der Freilichtbühne war wunderschön, dadurch dass die Veranstaltung im Freien war, mussten die Zuschauer keine Masken tragen und wir konnten ihre strahlenden Gesichter sehen.“ Kühl verkündet:“ Dieser Auftritt war für uns eine Wohltat, es ist bemerkenswert was Olaf Moll und das gesamte Team auf die Beine gestellt haben. Daher haben wir noch am selben Abend entschieden, dass wir nächstes Jahr wieder kommen möchten.“