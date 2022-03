Kabarett in Dormagen : Rüdiger Hoffmann kommt erstmals in die Kulturhalle

Dormagen Nach vielen Jahren der Bemühungen ist dem Kulturbüro der Stadt Dormagen nun ein besonderer Clou gelungen. Der Kult-Kabarettist Rüdiger Hoffmann kommt erstmals in die Kulturhalle.

In Dormagens guter Stube feiert der Künstler und Musiker aus Bonn-Beuel eine seine weniger Vorpremieren zu seinem kommenden Programm. Die Gäste in der Kulturhalle erleben also im wahrsten Sinne des Wortes einen einmaligen Abend. Denn Rüdiger Hoffmann wird nach dieser Vorstellung weiter an seinem Programm feilen. Am 21. Januar 2023 wird er in der Kulturhalle Dormagen auftreten.