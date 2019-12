Kabarett in Dormagen : Jürgen Becker erklärt Mysterium der Fortpflanzung

Dormagen Die Kabarettvorstellung in der Kulle war erneut ausverkauft. Der Vorverkauf für das zweite Halbjahr 2020 läuft bereits gut an.

Der traditionelle Vorsatz „Da wollen wir uns mal ’nen schönen Abend machen“ wurde von Jürgen Becker ebenso gut in die Tat umgesetzt wie die Runde Kölsch am Ende des Auftritts: „Schön ist es hier“, sagte der auch aus der Kölner Stunksitzung und den Mitternachtsspitzen bekannte Kabarettist und lobte: „Sie waren ein wunderbares Publikum!“

Becker brannte ein wahres Feuerwerk an Gags ab und das so überzeugend und mit großer Ausstrahlung, dass ihm die Zuschauer gern auf seiner Reise durch die Tiefen der tierischen („Eine Blattlaus kriegt ohne Lausbub zehn Töchter am Tag“) und menschlichen („Im Alter suchen sich Männer Frauen, die halb so alt wie sie plus neun Jahre sind“) Sexualität folgte: „Sex bestimmt die Öffentlichkeit, und das schon seit langem.“ Er schaffte es, nur einmal ganz kurz und mit Vorankündigung die „Gürtellinie“ zu unterschreiten – und das bei Themenfeldern wie Balzen, Sex und Homo-Ehe. Eine reife Leistung.