Mit Kabelbrücken waren die Leitungen auf dem Dormagener Weihnachtsmarkt abgedeckt. Am 8. Dezember 2018 stürzte eine Seniorin an einer Stelle, an der wahrscheinlich eine Kabelbrücke über Nacht entwendet worden war, und starb später im Krankenhaus. Foto: Klaus Schumilas kds