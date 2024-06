Europawahl in Dormagen Am Leibniz Gymnasium standen Juniorwahlen an

Seit Wochen hatten sich die Schüler im Politikunterricht darauf vorbereitet. „Wir haben nur zwei Stunden Politikunterricht in der Woche. Das ist viel zu wenig, um die Schüler auf die kommende Wahl vorzubereiten“, erklärt Politiklehrerin Sarah Melka. Sie würde sich wünschen, dass die Schüler mehr Stunden Politikunterricht bekommen. „Die Schüler sind unglaublich wissbegierig und kommen auch immer wieder mit aktuellen Themen – so wie mit dem Zwischenfall in Mannheim – auf uns zu und wollen Erklärungen. Das in zwei Stunden abzuhandeln, ist so gut wie unmöglich“, so Melka. Nicht nur zu den aktuellen Themen müssen die Politiklehrer Rede und Antwort im Unterricht stehen, sie tragen auch dafür Sorge, dass zumindest die Grundwerte der größten Parteien vermittelt werden. Gar keine so einfache Aufgabe, wie sie sagen. „Wir haben gerade in den letzten Wochen im Unterricht wirklich viel über die Europawahl und die verschiedenen Parteien gesprochen“, berichtet Schüler Tobias Schaaf. „Ich habe auch zusätzlich online in den Wahl O Mat geschaut, weiß aber Stand heute noch nicht, wen ich am Sonntag wählen werden.“ So wie ihm ergeht es auch dem Schüler Malte Grunau. „Vor einem Jahr schon habe ich TikTok von meinem Handy gelöscht, weil ich das Gefühl hatte, dass man auf der Plattform von allen Seite irre gemacht wird“, so der Schüler. Er findet die Werbung auf Social Media, gerade von den nicht demokratischen Parteien, viel zu aggressiv und beeinflussend. „Ich habe aktuell noch zwei Parteien zwischen denen ich hin und herschwanke. Die letzten Tage vor der Wahl werde ich jetzt nochmal nutzen, um die Thesen der Parteien online genau unter die Lupe zu nehmen und dann zu entscheiden, welche Partei mich am Ende am besten vertreten kann.“ Man spürt die Unentschlossenheit und die Verunsicherung der Schüler deutlich. Bis kurz vor Toresschluss haben sie sich noch nicht endgültig entschieden, wem sie am Sonntag ihre Stimme geben werden. „Wir haben diese Aktion hier heute durchgeführt, um mit den Schülern schon einmal für Sonntag zu üben und ihnen die Unsicherheit zu nehmen“, erklärt Politiklehrerin Lisa Dahlhues.