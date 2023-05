Juni-Veranstaltung in Dormagen SWD plant großen City-Flohmarkt

Weitere Standplätze vergibt die Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung gegen eine Gebühr von 30 Euro für einen Stand von drei Metern Frontbreite. Tische und Überdachungen müssen die Anbieter selbst mitbringen. Anmeldungen nimmt Marktleiterin Sandra Just unter der Telefonnummer 02133 257647 oder per Email an flohmarkt@swd-dormagen.de entgegen. Auch spontan darf noch verkauft werden: Kurzentschlossene können aber auch am Veranstaltungstag noch unangemeldet einen Platz erhalten.