CDU-Nachwuchs in Dormagen : Alessio Selalmatzidis führt jetzt die Junge Union

Dormagen Mit einer neuen Führung geht die Junge Union in das Kommunalwahljahr 2020. Die Nachwuchsorganisation der Dormagener CDU wählte jetzt einen komplett neuen Vorstand.

Dabei gibt es erneut einen Wechsel an der Spitze, denn der bisherige Vorsitzende Martin Euler stand aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden zwei Jahren. Als Kandidat für den Vorsitz trat Alessio Selalmatzidis an, der mit großer Mehrheit gewählt wurde.

Stellvertretende Vorsitzende sind Cäcilia Gernand, die bereits zuvor JU-Vize war, und Karlotta Puls. Ronin Zerulla wurde zum Kassierer gewählt. Schriftführerin ist Patrycja Kramek. Weiter gehören dem Vorstand die Beisitzer: Felix Retzlaff, Nikolaos Selalmatzidis, Marvin Kyrion und Johannes May an.

Der frisch gewählte Vorstand möchte die Jugend, gerade im Hinblick auf die Kommunalwahl 2020 in die Gestaltung der Politik mit einbeziehen. Der neue Vorsitzende Selalmatzidis nannte einige Themenfelder, die der Jungen Union am Herzen liegen und die in den kommenden Monaten bearbeitet werden sollen: unter anderem Umwelt, Mobilität, aber auch Sicherheit und Ordnung, Freizeitgestaltung, Wohnungsbau und das „sehr unterschätzte Thema Kommunikation mit der Jugend in Social Media“.