Jugendtreff in Dormagen-Hackenbroich : 1700 Unterschriften für den KJT

Hackenbroich Kinder und Jugendliche kämpfen für den Erhalt des Angebots in Hackenbroich.

Denn die Pfarre St. Michael Dormagen-Süd kämpft weiter um die vierte Sozialarbeiter-Stelle für den von ihr getragenen KJT St. Katharina. Nach einer Übergangszeit würde die Stadt ab 2021 – Stand jetzt – ihren freiwilligen Zuschuss für die offene Jugendarbeit nur noch für drei Stellen am KJT leisten – und mit dem Geld einen Streetworker mit Schwerpunkt Horrem finanzieren. Damit sei das Angebot des ganzen KJT in der bewährten Weise in Gefahr, hatte Pfarrer Peter Stelten ausgeführt. „Wir wollen, dass es beim KJT so weitergeht wie bisher und bitten darum, die Entscheidung, die vierte Sozialarbeiterstelle nicht weiter zu finanzieren, noch einmal zu überdenken“, gab er die Stimmungslage der Unterzeichner wieder. Er begleitete die Kinder ebenso ins Rathaus wie KJT-Leiterin Birgit Höffges, Verwaltungsleiter Frank Wyrich und weitere Unterstützer, so auch Gisela Dornbusch, die darauf hinwies, dass die jungen Frauen ihrer ehemaligen Multikulturellen Mädchengruppe dem KJT viel zu verdanken hätten und sich für dessen Erhalt einsetzen würden.