Projekt in Stürzelberg Ideen von Jugendlichen für Jugendplatz gesucht

Ein lebendiger Treffpunkt, geschaffen von Jugendlichen für Jugendliche: Genau so ein Platz soll in Stürzelberg entstehen. Um mit den Jugendlichen zu besprechen, wie der künftige Jugendplatz in dem Ort konkret gestelatet werden kann, lädt das Team Kinder- und Jugendinteressen der Stadt Dormagen alle Jugendlichen ab 14 Jahren dazu ein, ihre Kreativität und Ideen für die Gestaltung mit einzubringen. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 21. September, von 17 bis 20 Uhr bei (veganer) Pizza und Getränken im Vereinsheim des SV Rheinwacht, Am Weißen Stein 11, statt.