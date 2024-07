„Fünf Tabletten an einem Abend“ Veränderter Drogenkonsum bereitet Pädagogen in Dormagen Sorge

„Cannabis und Alkohol waren immer schon ein Thema bei Jugendlichen“, sagt Andreas Stefen. Als Leiter der Jugendeinrichtung „Die Rübe“ in Horrem ist er seit fast 20 Jahren im „Quartier“ tätig und hat seitdem auch immer wieder mit Drogenkonsum bei Jugendlichen zu tun. Prävention und Intervention haben deshalb in der Rübe einen festen Platz. Sorge bereitet dem Pädagogen aktuell verstärkt, dass sich die Art der Drogen und der Konsum verändert haben – befeuert auch durch „Trends“ und Challenges, die in den sozialen Medien wie TikTok und Co. verbreitet werden.