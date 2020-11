Jugendliche in Dormagen : „Demokratie leben!“ als Grafitti

Jugendliche in Dormagen

Graffiti in der „Rübe“: Die Buchstaben von „Demokratie leben!“ besprühen BBZ-Schüler Julia, Jana und Mustafa (v.l.) mit Symbolen und Farben. Foto: Georg Salzburg (salz)

Horrem Jugendforum-Workshop für „Kompass D“-Schüler des BBZ in der „Rübe“ kam gut an. Die Jugendlichen setzten sich mit Demokratie auseinander und sprühten ihre Ideen und Assoziationen auf eine mobile Wand.

Konzentriert, ernsthaft und mit viel Leidenschaft – mit viel Engagement und auch Spaß haben 15 Schüler des Berufsbildungszentrums Dormagen, die auch am von Unternehmen geförderten Projekt „Kompass D“ teilnehmen, in der vergangenen Woche auf dem weitläufigen Gelände des Jugendtreffs „Die Rübe“ in Horrem ein großes Graffiti zu „Demokratie leben!“ erstellt. Dabei haben die Jugendlichen die Buchstaben von „Demokratie leben!“ mit Farben und Symbolen zum Leben erweckt.