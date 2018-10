Jugendliche beim Bewerbertraining in der "Rübe"

Jugendzentrum Die Rübe in Horrem

Alles für eine gute Bewerbung: In der „Rübe“ schauen (v.l.) Helin Bingöl, Martin Farhadi, Mömki Mustu und Mohammed Yman Ashour auf die Texte. Foto: Tinter, Anja (ati)

Horrem In der Jugendeinrichtung „Die Rübe“ bereiten sich 18 Teilnehmer auf Berufe vor.

Für Johanna (13) ist klar: „Es ist super, wie viel wir hier über unsere Stärken und das richtige Bewerben lernen“, sagt die Schülerin, die zum ersten Mal an der Bewerbungswoche der Jugendeinrichtung „Die Rübe“ des Diakonischen Werkes teilnimmt. Mit 17 anderen Jugendlichen bereitet sie sich auf mögliche Berufe vor. So wichtig, so gut. Aber die jungen Teilnehmer bewerten auch den guten Kontakt untereinander und die Wertschätzung der Dozenten als positiv.