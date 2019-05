Jugendhilfeausschuss Dormagen : Streit um Familienpass-Änderung

Die Musikschul-Vergünstigungen sind für gut verdienende Mehrfach-Eltern gestrichen.

Der harmlos klingende Tagesordnungspunkt 5.2 „Familienpass der Stadt Dormagen“ führte zu langen Diskussionen im Jugendhilfeausschuss und zu einer knappen Mehrheitsentscheidung für eine geänderte Richtlinie: Mit den Stimmen von CDU und SPD wurde dem Rat empfohlen, die Vergünstigung für gut verdienende Eltern von mehr als drei Kindern zu streichen, über den Familienpass zum halben Preis ein Instrument an der städtischen Musikschule zu lernen. Nur noch die Kinder sollen ab 1. August so weiter die Vergünstigungen erhalten.

Meyer scheiterte mit seinem Antrag, alles so beizubehalten, ebenso wie Wallraff mit der Bitte um Prüfung und dann auf Vertagung, was Meyer zu einer empörten FDP-Pressemitteilung über die „eiskalt“ ihre Mehrheiten ausnutzende Große Koalition aus CDU und SPD veranlasste. Dem rechnete Dries in einer SPD-Pressemitteilung vor, dass die GroKo im Jugendhilfeausschuss nur „über sechs von 15 Stimmen“ verfüge, also immer andere mitstimmen müssten. Der Austausch aller Argumente sei erfolgt, eine Vertagung hätte nur den Beschluss verschleppt. Meyers Folgerung, die FDP sei „scheinbar die einzige Partei in Dormagen, die die soziale Komponente noch bedenkt“, konterte Dries: „Entweder hat die FDP versucht, Geschenke für Gut- und Besserverdienende auf Kosten des Steuerzahlers durchzusetzen oder war schlichtweg nicht vernünftig vorbereitet.“