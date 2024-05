Jugendhilfe in Dormagen Streetwork in Dormagen – ein Erfolgskonzept

Seit fünf Jahren bietet die Diakonie im Rhein-Kreis Neuss ein Streetwork-Angebot in Dormagen an. Zunächst gab es das Angebot in Horrem, im Jahr 2021 kam der Ortsteil Hackenbroich hinzu. Jessica Baer (Horrem) und Ramazan Inci (Hackenbroich) sind die beiden Streetworker, die in den Ortsteilen unterwegs sind. Zielgruppe von Streetwork sind junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. Häufig sind das Jugendliche und junge Erwachsene, die schwierig zu erreichen sind. „Das Angebot ist noch niedrigschwelliger als zum Beispiel die Jugendeinrichtungen wie die Rübe“, erklärt Jessica Baer. Meist handele es sich bei den Klientinnen und Klienten um junge Menschen, die durch das soziale Netz gefallen seien und durch höherschwellige Angebote nicht oder nicht mehr erreicht werden könnten.