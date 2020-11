Jugendhilfe in Dormagen : Freundeskreis hilft dem Raphaelshaus durch die Corona-Zeit

Dormagen Mit Kontakten, Knowhow und Spenden unterstützen die Fördervereins-Mitglieder das Jugendhilfezentrum bei seinen Projekten wie der Bunker-Dokumentation. Auch bei der Krisenkommunikation helfen sie.

Dieser Service-Gedanke wird an den einzelnen Projekten des Freundeskreises deutlich. So zum Beispiel in der Überarbeitung des „Personal Recruiting“ für die Einrichtung. Seegers: „Die Kriterien für die Beurteilung von Bewerbungen wurden von Fachleuten überarbeitet und neu gefasst.“ Für das Projekt stellte der Verein den Kontakt zu einem Experten her und übernahm einen Teil der Kosten. Unterstützung leistet der Verein derzeit beim Umgang mit der Corona-Pandemie, in der sie bei der Kontaktaufnahme zu Politikern helfen, um ihnen die Sicht des Raphaelshauses in Sachen Corona zu erläutern.