Jugendeinrichtung „Die Rübe“ in Dormagen Wo Jugendliche Erwachsenen auf Augenhöhe begegnen können

Ein wichtiges Thema in der Rübe ist schon immer die Suchtprävention, wie Andreas Stefen erzählt. Während der Pandemie habe Suchtverhalten bei einigen Jugendlichen zugenommen. „Mehr Stress in der Gesellschaft führt auch zu mehr Stress bei den Jugendlichen“, erklärt er. Um dem entgegenzuwirken, gibt es in der Rübe eine ganze Reihe von Maßnahmen, um den jungen Leuten Alternativen aufzuzeigen. „Die psychische Gesundheit liegt uns schon immer sehr am Herzen“, betont Andreas Stefen. Einmal pro Woche kommt eine Psychotherapeutin in die Rübe, um den Jugendlichen ganz niederschwellig ein zwangloses Gesprächsangebot zu machen. „Das ist so super, weil Jugendliche das so unkompliziert nutzen können“, meint Stefen. Einen Therapeuten aufzusuchen, bedeute für viele immer noch eine große Hemmschwelle. Zudem hätten Depressionen und andere psychische Krankheiten während Corona noch zugenommen und Therapieplätze seien schwer zu bekommen.