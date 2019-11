Serie Familienbüro Dormagen : Bezugsperson für Minderjährige

Dormagen Corinna Bickelmann hat aktuell die Vormundschaft für drei unter 18-Jährige, darunter ein minderjähriger Geflüchteter.

Sind Eltern aus unterschiedlichen Gründen nicht die gesetzlichen Vertreter ihrer Kinder, übernehmen in vielen Fällen Corinna Bickelmann und ihre vier Kolleginnen im Jugendamt Dormagen die Vormundschaft für die Minderjährigen. Sie sind zuständig für Schulanmeldungen, Arztbesuche oder andere alltägliche Dinge des Lebens. Auch für minderjährige Geflüchtete übernehmen sie Vormundschaften. „Man baut natürlich eine Beziehung zueinander auf“, schildert Corina Bickelmann. „Gleichzeitig ist es aber wichtig, immer auch eine gewisse Distanz zu wahren.“

Bickelmann und ihre Kolleginnen arbeiten sehr eng mit den Sozialarbeitern der Stadt zusammen. Gemeinsam entscheiden sie zum Beispiel, welche konkreten Hilfen für das Kind beantragt werden. „Die Kinder sind immer in die Entscheidungen miteingebunden“, erläutert sie. Die Vormundschaft werde zwar von oben herab gerichtlich zugewiesen, jedoch erkundige man sich in regelmäßigen Abständen bei den Kindern und Jugendlichen, ob sie mit der aktuellen Situation zufrieden sind oder ob etwas verändert werden muss. Das Kind stehe bei alldem immer an erster Stelle.