Jugend musiziert Talente der Musikschule Dormagen räumen ab

Gleich neun Musikerinnen und Musiker der Musikschule wurden mit dem „Preis 1“ ausgezeichnet, erreichten also eine besonders hohe Punktzahl in ihren jeweiligen Kategorien. Insgesamt vergaben die Jurys am Sonntag in der Aula des Gymnasiums in Korschenbroich 54 erste Preise, 38 zweite Preise und zwei dritte Preise.