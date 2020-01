Jugend musiziert : Die Dormagener Musikschule ist bereit für den Wettbewerb

Dormagen Es ist alles vorbereitet, die 200 Teilnehmer aus dem ganzen Rhein-Kreis Neuss können kommen, um in Dormagen beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ mitzumachen. „Wir freuen uns sehr darauf, den jungen Musikern hier eine Plattform geben zu können“, erklärte Musikschulleiterin Eva Krause-Woletz.

Am Freitag, 31. Januar, starten die Klavierspieler von 9 bis 19 Uhr in der Kulle und in Raum 2.05 des Kulturhauses. Harfe, Gesang und Gitarre finden von 13 bis 19 Uhr in Raum 1.01 statt. Am Samstag spielen die Bläser von 9 bis 15 Uhr in Raum 2.05, die Streicher von 9 bis 16 Uhr in der Kulle, zudem gibt es Klaviervorführungen von 13.30 bis 19.30 Uhr in Raum 2.05. Zur Stärkung hat die Cafeteria von 9 bis 17 Uhr geöffnet.