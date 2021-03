„Jugend forscht“ : Schüler des Leibniz-Gymnasium Dormagen gewinnen Sonderpreis

Dormagen Die drei Schüler Nikolas Pantelous, Cara Pier-Ribbert und Enna Kleuters vom Leibniz-Gymnasium Dormagen waren mit dem Projekt „Taktive Spracherkennung“ erfolgreich.

„Lass Zukunft da“ ist das Motto von „Jugend forscht“ 2021. Trotz erschwerter Bedingungen der vergangenen Monate nahmen etwa 9000 Jungforscherinnen und Jungforscher aus ganz Deutschland im 56. Jahr des Wettbewerbs teil. Am Mittwoch wurden die Gewinnerinnen und Gewinner aus Nordrhein-Westfalen in einer virtuellen Preisverleihung ausgezeichnet. Nachdem sie sich bereits bis zur Landesebene durchgekämpft hatten, gewannen drei Schülerinnen und Schüler des Leibniz-Gymnasiums in Dormagen den „Sonderpreis Sachbuch“ im Bereich Physik.