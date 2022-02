„Jugend forscht“ in Dormagen : Schüler erforschen CO2-Ausstoß

Dormagen Die Vorbereitungen für den Wettbewerb „Jugend forscht laufen. Für ein Projekt in Dormagen haben drei junge Forscherinnen dafür sogar ein Gästeklo reserviert.

In ihrem Projekt untersuchen Julia, Teresa und Laura ob Eletroautos und Wasserstoffautos zur Klimaneutralität beitragen. Außerdem haben sie erforscht, wieviel ihre Mitschüler eigentlich über die Klimafreundlichkeit dieser Autos wissen. Und als sie hörten, dass Moore das Treibhausgas CO 2 speichern können, beschlossen sie kurzerhand, dazu ein Experiment zu starten und den CO 2 -Speicher von feuchtem Waldboden zu testen. Dazu gestalteten sie die Gästetoilette bei den beiden Schwestern Julia und Laura zum Forschungsraum um. In den Raum stellten sie einen Eimer mit darin Waldboden und ließen die Erde trocknen. Jeden Tag maß Laura (11) mit einem Messgerät wie hoch der CO 2 -Anteil in dem Toilettenraum war. Nach etwa zwei Wochen goss Laura die Erde und maß danach wieder den CO 2 -Anteil. Die Schülerinnen fanden heraus, dass der Waldboden im feuchten Zustand das gleiche tat wie die Moore: Er speicherte das Treibhausgas. „Da war ich auch überrascht, dass das so eindeutig war“, sagt die Lehrerin Natalie Zerulla, die gemeinsam mit zwei Kollegen die Forschungsprojekte der Schüler begleitet.